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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Korona virüse yakalanan babaları ile 23 Nisan’ı böyle kutladılar

Korona virüse yakalanan babaları ile 23 Nisan’ı böyle kutladılar

Süslenen balkon

Karantina Akalan Kamera Cep Telefonu Rtürk 

-Çocukların müzik eşliğinde gelmesi ve dans etmesi
-Baba Gürtürk'ün camın arkasından çocuklarını izlemesi ve bayrak sallaması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki kardeş, korana virüse (Covid-19) yakalanan ve ayrı bir odada karantinada olan babaları ile 23 Nisan’ı balkonda camın karşısında kutladı.Elazığ’da gazete sahibi Serkan Gürtürk, 5 gün önce Covid-19’a yakalanarak evinin bir odasında karantina altına alındı. Temaslı olan ancak vaka belirtisi göstermeyen anne Esra ile çocukları Zehra (5) ve Göktuğ (12) ile birlikte evin diğer kısımlarını kullanırken, iki kardeş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik hazırladı. Babalarını da etkinliğe dahil etmek isteyen çocuklar, balkonun pencere tarafını balonlar ve Türk bayrakları ile süsledi. Daha sonra çocuklar müzik eşliğinde babalarının penceresine geldi. Çocuklar pencere önünde müzik eşliğinde bir süre eğlenirken, baba Gürtürk onları hem izledi hem de elindeki Türk bayrağını salladı. Gürtürk, duygu dolu o anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
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