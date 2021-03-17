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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Korona tedavisinden sonra da testler önemli

Korona tedavisinden sonra da testler önemli

doktor detayları

Hastalık Kronik Hastalık Böbrek Yetmezliği Şeker Hastalığı Baş Ağrısı 

-doktorun açıklamaları

( BURSA ) BURSA

- Uzmanlar, korona virüs atlatılmış olsa bile yoğun bakımda yatanların 2-3, diğer hastaların ise tedaviden 12 hafta sonra radyolojik muayeneden geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Korona virüsü ağır geçiren, yoğun bakımda yatan, şişman olanlarda ve daha önce şeker hastalığı, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlarda, tedavinin sonunda da şikayetlerin devam ettiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, “Bu hastalarda özellikle, klinik tablosunu ağır geçiren ve hastanede yatarak tedavi gören hastalarda ‘yoğun bakım belirtisi’ dediğimiz sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle hastalar taburcu olduktan sonra yoğun bir şekilde hareketsiz kalmalarına bağlı kas ve iskelet sistemleriyle birlikte sinir sistemindeki değişiklikler sonucunda önemli kas güçsüzlüğü problemi ile karşımıza çıkıyorlar” dedi.
“Bu hastalar hastaneden taburcu olduktan sonra nefes darlığı, geçmeyen ağrılar, halsizlik, baş ağrısı ve dönmesi gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirler” diyen Köylü, “Bu emarelerin bir kısmı düzeldiği gibi, bir kısmının ise haftalarca veya aylarca sürdüğünü bilmekteyiz. Hastalar hastaneden taburcu olduktan sonra eğer klinik tablolarında bir ağırlaşma söz konusu olursa ve değişik bir tablo olursa mutlaka bir hekime başvurmalılar. Özellikle akciğer film bulgularının yapılan araştırmalarda ortalama 3 ay civarında düzeldiği göz önüne alınırsa, bu hastalar 12 hafta kadar sonra, yoğun bakımda yatmış olanlar ise 2-3 hafta içerisinde bir radyolojik muayeneden geçmelidir. Kant testleri yapılmalıdır. Hastalarda kan pıhtılaşması ve kalp ile ilgili belirtiler değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

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