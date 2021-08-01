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Korona aşısı olana dondurma bedava
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Korona aşısı olana dondurma bedava

Korona aşısı olana dondurma bedava

Vatandaşlar aşı olurken detaylar

Rekor Aşı Gori 

-dondurma hediye edilirken detaylar
-vatandaş röportajları
-detaylar

( SAMSUN - ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına katılan vatandaşlara aşılarını olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dondurma hediye ediliyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanına kurdukları aşı durakları ile vatandaşlara korona aşısı yapıyor. Özellikle Samsun'un aşı tablosunda mavi kategoride yer alması ve gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası yapan İl Sağlık Müdürlüğü bu kapsamda bir günde 50 bin 35 kişiyi aşılayarak kendi rekorunu kırdı. Kampanya'nın günü geçmiş olsa da aşı olanlara verilen hediyeler vatandaşları mutlu ediyor. Atakum Çobanlı İskelesi'nde kurulan aşı durağında korona aşısı olan vatandaşlara Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dondurma ikram ediliyor. Bu hediye karşısında mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, aşı olmayan herkesin bir an önce korona aşısını olmasını dile getirdiler. Aşı duraklarında ise gece geç saatlere kadar Covid - 19 aşısı yapılmaya devam ediliyor. (FAU-MAY-
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