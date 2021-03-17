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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor

Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor

HASTANE, MUAYENE VE AMELİYAT DETAYLARI

Görece Allah Ameliyat Kornea Nakli 

-KAŞİF AKALAN VE OP.DR. HAFİZE GÖKBEN ULUTAŞ İLE ROPÖRTAJ

( BURSA )- İki yıl kornea nakli bekleyen vatandaş, Bursa’da iki haftada nakil oldu BURSA

- Başka şehirde iki yıl kornea nakli bekleyen vatandaş, Bursa’da bulunan Göz Bankası sayesinde iki hafta içinde nakil oldu.Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla 2013 yılında kurulan Göz Bankası, hastaların nakil bekleme sürelerini kısaltıyor. Göz Bankası, yalnızca Bursalılara değil, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen hastalara, yıllar süren bekleme süreleri yerine haftalar içinde nakil olma imkânı sunuyor. Vatandaşlar ise şifa bulmak için kilometrelerce uzaklıktan gelip nakil olmak için başvuruda bulunuyor.Göz Bankası sayesinde kısa sürede sağlığına kavuşan isimlerden biri de 27 yaşındaki Kaşif Akalan oldu. Başka bir şehirde 2 yıl sıra beklediğini ve sıra gelmediği için Bursa’ya geldiğini belirten Akalan, “Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene oldum ve beni 2 hafta sonra çağıracaklarını söylediler. Dedikleri gibi 2 hafta içinde beni çağırdılar ve ameliyat oldum. Ondan sonra gözüm görmeye başladı.
Şimdi de sağ gözümden ameliyat olacağım. Onun için sıra bekliyorum. İnşallah daha güzel göreceğim” dedi.
Görme kaybı nedeniyle başvuran hastada ileri derecede Keratokonus tespit ettiklerini ve yapılacak başka bir tedavi yöntemi kalmadığını dile getiren Op.Dr. Hafize Gökben Ulutaş ise, görme düzeyini artırmak adına kornea nakli yapılmasına karar verdiklerini ve iki hafta sonra da nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanın kornea nakli gerçekleştirilen gözünün görme düzeyinin gayet tatmin edici değerlerde olduğu bilgisini veren Dr. Ulutaş, “Hastanın diğer gözünde de Keratokonus ileri evrelere geldiği için kornea nakli yapmak üzere sıraya aldık. Bu işlemi de kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

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