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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Konya’da bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası

- Konya’da bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası

Mahallenin giriş ve çıkışı

Karantina Jandarma Kapsam Dışı Hayvancılık Kışla 

-Jandarma ekiplerinin denetimleri

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, mutasyonlu yeni tip korona virüse (Covid-19) rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesinde dışarıdan gelen bir kişide mutasyonlu korona virüse rastlanıldı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 00.00'dan itibaren karantinaya alındı. Karantinanın 10 Şubat'ta başlayıp 16 Şubat Saat 24.00'e kadar devam edeceği ve mahallede ziraat ve çiftçilik hayvancılık yapan kişiler faaliyetlerini belgelemek şartı ile karantina kapsam dışında tutulacak. Ketenli bölgesinden gelen araçların ise, mahallede durmadan geçecek şekilde yolu kullanacakları öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekipleri ise mahallenin giriş ve çıkışlarında denetim başlattı. (İS-AH-
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