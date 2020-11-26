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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Çocuklar sağlık çalışanları için klip çekti

KONYA - Çocuklar sağlık çalışanları için klip çekti

- Çocuklar çektiği klip Konya 'da çocuklar sağlık çalışanları için klip çektiKONYA (AA) - Konya 'da, 6 okuldan yaklaşık 100 öğrenci, çektikleri kliple sağlık çalışanlarına destek verdi."eTwinning" projesi kapsamında 10 ülke içi, 35 yurt dışı ortaklı düzenlenen ve 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen, sağlık çalışanlarına destek olmak ve Kovid - 19 salgınına dikkati çekmek için yapılan "My Hero Healt Worker (Kahramanım Sağlık Çalışanları)" projesine Konya 'dan öğrenciler de katıldı.
Evlerinde maskeleriyle söyledikleri rap şarkısında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan öğrenciler, "Hepimiz size minnettarız." pankartıyla da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yurt Dışı Sağlık Çalışanları Öğrenciler 

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