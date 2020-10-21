-Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce röportaj

-Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zehra Özdemir röportaj



( SAMSUN ) "Kök hücre ile kısırlığa çare"- Gebe olamayan kadın kalmayacak- OMÜ'lü araştırmacılar kök hücre ile kısırlığa çare bulmak için çalışmalarına başladı SAMSUN



- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) araştırmacılar kök hücre ile kısırlığa çare bulmak için çalışmalarına başladı.

OMÜ Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hastalıkların tedavisine yönelik çözümler üretmek üzere araştırmacılar teşvik ediliyor. Kök hücre yöntemiyle yapılacak multidisipliner çalışmalar için öncü bir rol oynayan araştırma merkezi sağladığı teknik imkanlar ve yönlendirme işlevleriyle araştırmacılara destek oluyor. Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi kısırlık ve kanser gibi önemli sağlık sorunlarının tedavisine yönelik çalışmalar yürütmek için destek sağlıyor. Projelere destek sunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, “Bir süredir burada özellikle kök hücreler ve kanser hücreleri ile ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle farklı dokulardan hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek kök hücreler izole ediyoruz. Üniversitemizde farklı akademik birimlerde özellikle kök hücre ve kanser hücreler ile ilgili çalışmalar yapmak isteyen akademisyen hocalarımız ile sık sık bir araya gelerek hipotezlerini şekillendirip proje planı üzerinde çalışıyoruz. Tıp Fakültesi'nde olan hocalarımız ile üreme, kanser, işitme gibi farklı hastalıkların tedavisine yönelik kök hücre çalışmaları planlıyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Fakat bu çalışmaların sonucuna varmamız zaman alacak” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zehra Özdemir’in yumurta azlığı nedeniyle gebe kalamayan kadınlara kök hücre yöntemiyle deva olmayı amaçlayan bir projesi bulunuyor. Hastanın kendi dokusundan yapay yumurta hücresi üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Özdemir, “3 yıldır tüp bebek merkezinde çalışıyoruz. Hastalarımıza mevcut tedaviler ile çocuk sahibi olabilmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu hastalarımızda ne yazık ki en çaresiz kaldığımız grup yumurta sayısı az olan hastalarımız. Bu nedenle çocuk sahibi olmada yaşanan zorluklar son yıllarda çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu yaptığımız çalışmalar sonrasında hiç olmayan bir hücreyi ilaçla büyütmeye çalışıyoruz. Hastalarımızın yumurta hücreleri erkenden bitmiş oluyor ya da menopoza yaklaştıkları için yumurta bulmakta sorun yaşıyorlar. Kök hücre çalışmaları ile bu konuda bir yol kat edebilirsek, kişilerin kendi hücrelerinden yumurta hücresi üreterek gebe kalmalarında farklı bir tedavi kullanmış olacağız. Şu an mevcut yumurtaları ile başarısız olan tüp bebek hastalarında başarılı bir gebelik elde etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Araştırmacıların çalışmaları başarıyla tamamlanırsa kısırlık ve kanser gibi sorunların son bulmasında önemli bir adım atılmış olacağı ön görülüyor. (ÜK-SLH-



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