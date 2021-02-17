Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kök hücre bağışı için seferber oldular

- Kök hücre bağışı için seferber oldular

Jandarma kan verme detay

Jandarma Kök Hücre Nakli Kalaba Alabalık Kök Hücre 

-Polis kan verme detay polis
-Polis ve vatandaş kalabalık detay
-Kan bağışı alan detay
-Kozan İlçe emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile röportaj
-Kızılay şube başkanı Oğuz Cengiz ile röportaj
-Cumhur İttifakı ilçe başkanları röportaj

( ADANA ) ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğünce Türkiye'de kök hücre nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya umut olmak için başlatılan kampanyaya katılmak için Kozan ilçesinde polis, jandarma, siyasiler ve vatandaşlar seferber oldu. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Türkiye'de kök hücre bağışçısı eksiği olması nedeniyle İl Emniyet Müdürü Doğan İnci önderliğinde bir kampanya başlatmaya karar verdiklerini belirterek, “Emniyet teşkilatı ile taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşündük. Dün Adana ilimizde yapıldı. Şimdi Kozan ilçemizde yapıyoruz. Kızılay’a bu hayır işinde vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Kan bağışında bulunan hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Türk Kızılay’ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, “Cana can katmak büyük bir onur. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek. Kök hücre bağışı için vatandaşlarımızın kan vermesi yeterli” diyerek vatandaşları bağışçı olmaya davet etti. MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı'da bu davranışın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ise, "Bizde AK Parti teşkilatı ve Cumhur İttifakı olarak teşekkür ediyoruz. Can kurtarmak kadar güzel bir şey yoktur” dedi.
(BRL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı