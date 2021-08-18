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KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi

KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi

Hastanın ambulans helikopter ile getirilmesi

Yaşlı Kadın Ambulans Helikopter Harekete Geç Helikopter Solunum Cihazı 

-Hastanın helikopterden ambulansa nakli
-Detaylar

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde elektrikler olmadığı için solunum cihazı çalışmayan ve nefes almakta güçlük çeken KOAH hastası yaşlı kadın, ambulans helikopter ile Gazi Stadı’na ulaştırılarak, burada hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’ya ambulans helikopterler konuşlandırdı. Gelen ihbar ve vakalara ambulans helikopter ile müdahalede bulunan Sağlık Bakanlığı, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun bir diğer ilçesi Çatalzeytin’den gelen bir ihbarı değerlendirdi. Sel afeti nedeniyle bütün altyapının çöktüğü Çatalzeytin ilçesinde elektrikler kesildiği için KOAH hastası Şerife Taşay (77) için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine Kastamonu’ya ve bazı ilçelere konuşlandırılan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter harekete geçirildi. Ambulans helikopter, hareket ederek sel afeti nedeniyle yolları ulaşıma kapalı olan ve köyün ilçe ile bağlantısının kesildiği Çatalzeytin’in Karacakaya Köyü Kaya Mahallesi’ne hareket etti. Kaya Mahallesi mevkiinde uygun bir alana iniş yapan ambulans helikopter, KOAH Hastası Şerife Taşay’ı buradan alarak Kastamonu Gazi Stadı’nda hazır bekleyen ambulansa yetiştirdi. KOAH hastası yaşlı kadın, ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Vİ-GY
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