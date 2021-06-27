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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kıvanç Tatlıtuğ: 'Şimdi sıra bizde, aşı olalım”

Kıvanç Tatlıtuğ: 'Şimdi sıra bizde, aşı olalım”

Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı klip

( ANKARA ) Kıvanç Tatlıtuğ: "Şimdi sıra bizde, aşı olalım” ANKARA

Sosyal Medya Aşı Sağlık Çalışanları Aşılama 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotunu paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ, "Şimdi sıra bizde, aşı olalım” dedi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına her kesimden destek sürüyor. Bakan Koca, aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım” ifadelerini kullandı.
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