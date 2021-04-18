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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamada hastalar için pedal çevirdiler

Kısıtlamada hastalar için pedal çevirdiler

Bisiklet süren vatandaşlar

Kök Hücre Nakli Bisiklet Kan Bağışı Kök Hücre 

-Yücel ile röportaj
-Kızılay’a gelmeleri
-Genel ve detay
-Kan vermeleri

( ADANA )- Adana’da bir grup bisikletli, Ramazan nedeniyle kan bağışının düşmesinden dolayı kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olabilmek için Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışında bulundu ADANA

- Adana’da bir grup bisikletli, Ramazan nedeniyle kan bağışının düşmesinden dolayı kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalar için Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu. Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmak için İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi. Dernek üyeleri daha sonra pedal çevirerek Kızılay'ın kent merkezindeki Kan Bağış Merkezine gitti. Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, ramazanda kan bağışında önemli bir azalma olduğunu belirterek, kendilerinin de ihtiyaca cevap verebilmek adına bağışta bulunduklarını ifade etti.
Hastanelerde kan ihtiyacı duyan ve kök hücre nakli olmayı bekleyen birçok hastanın bulunduğuna dikkati çeken Yücel, herkesi bağış yapmaya davet etti. (FKE-
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