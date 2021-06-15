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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi

- Kırşehir'de korona virüs aşısına yoğun ilgi

Vatandaşların aşı yaptırmasından görüntüler

Tıp Fakültesi Hastane Fakülte Aşı Tıp Fakültesi Öğrencisi 

-Yoğunluktan görüntüler
-Umut Yalçın'ın konuşması Şevket Şen'in konuşması
-Yunus Uzun'un konuşması
-diğer detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de randevu sisteminin kalkmasıyla beraber hastane önleri aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarla doldu. Kırşehir'de korona virüsle mücadele kapsamında başlayan aşılamaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Randevu sisteminin kaldırılmasıyla aşılarını yaptırmak için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Aşı polikliniğinde aşı olan Umut Yalçın, herkesin aşı olmasını isterken, tıp fakültesi öğrencisi Şevket Şen ise aşı, aşı sürecinin uzun sürmesi ve hızlandırılması sonrası aşı yoğunluğunun oluştuğunu aktardı. Aşısını yaptıran Yunus Uzun da, aşılanmanın önemli olduğunu ve randevu sistemi kalkınca kendisinin de aşı olmaya gittiğini belirtti.
(EÖ-AG-
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