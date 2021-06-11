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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı

Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı

aile sağlığı merkezi girişi

Koronavirüs Aile Sağlığı Merkezi Sağlığı Merkezi 

-sağlık merkezi detay
-doktor akar detaylar
-röportaj
-aşılama detay
-ebe hafife yılmaz konuşma
-vatandaş aşılama açıklaması

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de, Aile Sağlığı Merkezleri'nde de biontech aşıları yapılmaya başlandı. Hastanelerde oluşan yoğunluğun önüne geçmek için başlatılan aşılama çalışmaları şehirde Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanmaya başlanıldı. Nasuhdede Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Biontech aşıları için sıra beklemeden randevu saatine göre aşı uygulaması yapılıyor. Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Ali İhsan Akar, aşılamaların uygun ortamlarda randevu sistemi dahilinde yapıldığını aktardı. Akar, "Aile Sağlığı Merkezleri olarak Sağlık Bakanlığı'nın planlamasıyla aşıları Aile Sağlığı Merkezi'nde yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız bulunduğu mahallelerde randevularını alarak aşılama sürecine katkıda bulunabilirler" dedi.
Hastanelerde oluşan yoğunlukların önüne geçilmesi için Kırşehirlilerin randevu sisteminden aile hekimliklerinin de seçilmesi önemle belirtiliyor. Kırşehirliler bulundukları mahallelerden randevu sistemi üzerinden Biontech aşısı için de aile hekimliklerine başvuruda bulunabiliyor. Yapılan her aşının koronavirüsten korunmada önemli bir etken olduğunu söyleyen Ebe Hemşire Hanife Yılmaz, aşı zamanları gelenlerin aşılarını olmalarını önemsediklerini her aşının da koronavirüsten bir adım uzaklaştıracağını söyledi.

Aşı zamanı gelen ve aşısını yaptıran Melek Altay adlı kişi ise randevu saatinde aşısını olduğunu ve herhangi bir problem ile karşılaşmadığını anlattı.
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