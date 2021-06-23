Kırmızı kategoride olan Ağrı’da mobil aşı standları ilgi görüyor

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( AĞRI ) - AĞRI



- Renk haritasına göre kırmızı kategoride olan Ağrı’da, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından mobil aşı standı kuruldu. 100 sınırını aşması nedeniyle renk haritasına göre kırmızı kategoride yer alan Ağrı’da, birçok noktada mobil aşı standları kuruldu. Tam hız devam edem aşılama sürecinde, vatandaşlar sistem üzerinden kontrolleri yapıldıktan sonra 1 ve 2. doz aşıları yapılmak üzere standalara gelirken, randevusuz aşı standlarının vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğü gözlemlendi. “Ne kadar zor olduğunu bir ben bilirim bir Allah bilir” 2’inci doz aşısını yaptırmak üzere mobil aşı standına gelen Ahmet Tanışır, “ Herkes aşı olsa çok iyi olur. Ben memnunum aşıdan. Çok önemli çünkü ben koronaya yakalandım. 14 gün karantinada kaldım. Ne kadar zor olduğunu bir ben bilirim bir Allah bilir.” ifadelerine yer verdi. Toplum Sağlığı Merkezinde doktor olan Adnan Ataş, mobil aşı uygulama noktaları sayesinde aşılamada artış olduğunu ve buna bağlı olarak vakalarda düşüş yaşanacağını öngördüklerini söyleyerek, “ Standlarda dördüncü günümüzde bütün vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde aşı olmaya davet ediyoruz. Bu çadırla birlikte aşılamamız yüksek bir orana ulaştı. Vakaların artışını bu şekilde önlemeyi düşünüyoruz. Çadırlarımızda günlük ortalama 200 aşı yapıyoruz. Bunun daha fazlasını yapabiliriz. Gelenlerin aşılarını bekletmeden yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

(MG-AT)

