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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanması başladı

KIRKLARELİ - Trakya'da SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanması başladı

- Aşılama çalışmalarından görüntüler - Aşı olan vatandaşlarla röportaj1 - Ufuk Usul2 - Kadir Sargan3 - Muzaffer Özder Trakya'da SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanması başladıKIRKLARELİ (AA) - Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, Kovid - 19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı.Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ufuk Usul, AA muhabirine, aşı takvimine kendilerinin de dahil edilmesinden dolayı Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.Uzun süredir aşı olmayı beklediğini belirten Usul, aşı olduktan sonra kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.
Vatandaşlardan Kadir Sargan, sağlık açısından aşılama çalışmalarının önemli olduğunu bildirdi.Aşı olduğu için mutlu olduğunu anlatan Sargan, bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Muzaffer Özder de normal hayata dönebilmek için aşının önemli olduğunu vurguladı.Nüfusuna oranla en yüksek aşılamanın olduğu Edirne ile Türkiye'de ilk 10 kent arasında yer alan Kırklareli 'nde aşı merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor.Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar Edirne'de 277 bin 54, Kırklareli 'nde 228 bin 539, Tekirdağ'da 473 bin 975 doz aşı yapıldı.

Hastane Muhabir Aşı Takvimi Takvim Sağlık Çalışanları 

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