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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor

KIRKLARELİ - Trakya'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor

- Aşılamadan genel ve detay görüntüler - Aşı olan vatandaşlar ile röportajTrakya'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyorKIRKLARELİ (AA) - Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce Kovid - 19 aşısı uygulanmasına devam ediliyor. Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur koordinasyonundaki aşı ekibi, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) aşı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Ekiplerin bir kısmı fabrikalarda, bir kısmı ise OSB Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlarda aşılama çalışmalarına devam ediyor.OSB çalışanları da aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor.İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için görev yapan ve vatandaşları aşılamak için yoğun bir çaba gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Aşılama çalışmaları ile salgının hızının düşürüldüğünü ifade eden Cerit, sırası gelen tüm vatandaşları aşılayacaklarını kaydetti.
Cerit, Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişinin aşılandığını bildirdi.Aşı olan Gülay Güvenç ise aşılama çalışmaları ile eski günlerin geri geleceğine inandığını ifade etti.
Güvenç, bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.Emrah Aşık ise sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti. Aşılama çalışmalarının önemine değinen Aşık, "İnşallah şifa olur. Allah devletimizden razı olsun, pandeminin başından beri bu süreci çok iyi yönettiler." dedi.
Ekrem Tüner de aşı olduğu için mutluluğunu dile getirdi.Edirne ve Tekirdağ'da da organize sanayi bölgelerinde aşı çalışması yürütülüyor.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Trakya'da 1 milyon 51 bin 172 kişiye aşı yapıldı.Tekirdağ'da 512 bin 597, Edirne'de 293 bin 531, Kırklareli 'nde ise 245 bin 44 doz aşı uygulandı.

Fabrika Sanayi Bölgeleri Muhabir Akarca Sağlık Çalışanları 

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