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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da 40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı

KIRKLARELİ - Trakya'da 40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı

- Aşılama çalışmalarından genel görüntüKIRKLARELİ (AA) - Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, Kovid - 19'la mücadele kapsamında 40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan İbrahim Albayrak, AA muhabirine, aşı olduğu için kendini daha güvende hissettiğini söyledi.

Aşılama çalışmaları ile salgının üstesinden gelinebileceğini ifade eden Albayrak, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Bu süreçte aşı olup, kurallara uyularak sağlık çalışanlarına destek olunabileceğini ifade eden Albayrak, sırası gelen her vatandaşın aşı olması gerektiğini sözlerine ekledi.Nüfusuna oranla en yüksek aşılamanın olduğu Edirne ile Türkiye'de ilk 10 kent arasında yer alan Kırklareli 'nde aşı merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor.Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar Edirne'de 273 bin 290, Kırklareli 'nde 223 bin 273, Tekirdağ'da 465 bin 770 doz aşı yapıldı.

Hastane Muhabir Akarca Sağlık Çalışanları 

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