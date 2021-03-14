Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kırklareli’nde sağlık çalışanlarından özel klip

- Kırklareli’nde sağlık çalışanlarından özel klip

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve sağlık personelleri tarafından hazırlanan vdeo

( KIRKLARELİ )- Cerit “14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun” KIRKLARELİ

Acil Servis Hastane Kamera Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 


- Kırklareli sağlık personelleri tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'na dikkat çekmek ve diğer sağlık personelinin motivasyonlarını arttırabilmek özel klip hazırladı. Korona virüsü ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve sağlık personelleri hazırladığı 14 Mart Tıp Bayramı klibi büyük beğeni topladı. “Ah tren, kara tren" türküsünü ile sağlık personeli hastanenin acil servisi, koridorları, yoğun bakım servisleri gibi mekanlarda seslendirdi. Canla başla çalışana Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçtiklerini belirten Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kırklareli türküsü ile kutladıklarını ifade etti.
(HÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement