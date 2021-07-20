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Kırklareli’nde Kurban Bayramında aşılama devam ediyor
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kırklareli’nde Kurban Bayramında aşılama devam ediyor

Kırklareli’nde Kurban Bayramında aşılama devam ediyor

aşılama detay

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-aşı olan Gönül Küllü ve Görke Gürer röportaj
-Sağlık çalışanı Zeynep Tabanlı röportaj

( KIRKLARELİ )- Sağlık çalışanlarından aşı çağrısı KIRKLARELİ

- Kurban Bayramının birinci gününde aşılama çalışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek aşılarını oluyor. Kurban Bayramı'nda da aşılama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan aşılma biriminde çalışan hemşire Zeynep Tabanlı, “Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak aşılama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kurban bayramında da aşılamamız devam ediyor. Tüm halkımızı aşılamaya davet ediyoruz. Aşılanalım korunalım. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun” dedi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2. doz aşısını olmaya gelen Gönül Küllü, bayramda aşısını olmaya geldiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Aşı olmadan önce kaygılı olduğunu dile getiren Görke Gürer, 2. doz aşısını olduktan sonra kendini daha güvende hissettiğini söyledi.

(HÇ-
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