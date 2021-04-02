Kırklareli’nde BioNTech aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı

-Aşı yapılan bölümden genel detay

-Cengiz Uçar ve Orhan Ordu röportaj



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının ilk dozu Kırklareli’nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Türkiye'de başarılı şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısının da dahil oldu. Bu kapsamda BioNTech aşısı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Aşı olan Cengiz Uçar, BioNTech aşının ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Aşımız olduk. BioNTech aşısı ülkemize hayırlı olsun. Herkesin aşı tablosuna göre sıra geldiğinde aşısını olması gerekiyor” dedi.

Korona virüsüne karşı yapılan bütün uygulamaları kabul ettiğini söyleyen Orhan Ordu, “Korona virüsüne karşı yapılacak olan bütün uygulamalara evet diyoruz. İnşallah yerli aşımız biran önce çıkarda herkese bol bol yeter. Ben eminim ki diğer ülkelerde ülkemiz yerli aşımız gönderir” şekilde konuştu.





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