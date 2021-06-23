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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Halk pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşların aşılanmasına başladı

KIRKLARELİ - Halk pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşların aşılanmasına başladı

- Pazar yerinde anonstan görüntü - Aşılamadan genel ve detay görüntüler - Aşı olan pazarcılar ile röportaj Kırklareli 'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde mobil aşılama ekibi halk pazarında hem esnafın hem vatandaşların Kovid - 19 aşısını yaptı. Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur koordinasyonundaki aşı ekibi, kapalı pazar yerinde aşı odası oluşturdu. Burada anonslar yapılarak esnaf ve vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.Kısa sürede davete uyan pek çok kişi ekip tarafından aşılandı.İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için görev yaptığını anlatan Cerit, aşılama çalışmaları ile salgının hızının düşürüldüğünü sözlerine ekledi.Aşı olan pazar esnafından Onur Kay da aşılama hizmetini vatandaşların ayağına kadar getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Çok mutlu olduğunu ifade eden Kay, aşı anonsunu duyar duymaz tezgahını bırakarak aşı olmaya geldiğini söyledi.

Zübeyir Küme de aşı ile artık kendilerini daha fazla güvende hissettiklerini vurguladı.Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren Kay, "Bu maskelerden kurtulmanın başka yolu yok. Herkes bunlara uymak zorunda. Hizmetten memnun olmaz mıyız. Sıra beklemek yok, ol aşını git. Sağlık çalışanlarının Allah yardımcıları olsun. Hep beraber atlatacağız inşallah." şeklinde konuştu.

Pazarcı Sağlık Çalışanları Pazar Esnafı Halk Pazarı Aşılama 

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