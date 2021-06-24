KIRKLARELİ - Enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı
- Ekiplerden görüntüler - Ekiplerin çalışmalarından görüntüler - Fabrikadan görüntüler Kırklareli 'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji üretim fabrikasında su buharı kazanı borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, fabrikada patlama sesi duyan personel, durumu itfaiyeye bildirdi.İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.AFAD ekibi ve UMKE görevlileri, çevreye kimyasal yayılma ihtimali nedeniyle fabrikaya özel kıyafetlerle girdi.Ekipler tarafından çıkarılan yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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