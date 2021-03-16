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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kilis, vakaların en çok yükseldiği iller arasında

Kilis, vakaların en çok yükseldiği iller arasında

Kilis il tabelası

Bild Sayılar Gori Yükselen 

-Kent merkezinden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Polis uygulamaları
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Turuncu kategoride bulunurken, artan korona vakaları nedeniyle çok yüksek riskli iller arasında yer alan Kilis’te denetimler sıklaştı. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, son 1 aydır gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 255,62’ye yükseldiği kent, çok yüksek riskli iller kategorisine geçti. Tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis’te yükselen vaka sayısı nedeniyle Kilis Valiliği tarafından yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araçlar ve yayalar üzerinde uygulamaları sıklaştırdı. İş yerleri üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldığı bildirildi.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.
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