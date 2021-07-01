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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis’te üçüncü doz aşılama başladı

Kilis’te üçüncü doz aşılama başladı

Aşı istasyonun görüntüsü

Bild Aşı Aşılama 

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( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te 32 aşı istasyonunda bugüne kadar 69 bin doz korona virüs aşısı yapılırken, üçüncü doz aşılama da başladı.
Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu 32 aşı istasyonunda oluşturulan 53 aşı odasında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis’te şu ana kadar 69 bin doz aşı yapılırken, günlük ortalama bin 500’ün üzerinde aşı uygulanıyor. Üçüncü doz aşı olmak isteyenlere imkan verilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş, aşı istasyonlarına gelerek randevusuz aşı yaptırıyor.Kilis’te şu ana kadar toplam 69 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

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