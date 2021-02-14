Kilis'te protokol üyeleri korona aşısı oldu

-genel ve detaylar

-aşı olanlar

-aşı yaptıranlar

-yapılan röportaj

-Vali Recep Soytürk'ün açıklaması

-aşı olanların görüntüsü



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere protokol üyeleri korona aşısı oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Kilis'te protokol üyeleri korona aşısı yaptırdı. Öncelikli sırada bulunan sağlık çalışanları 2'inci doz aşı olurken, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Erkan Kurtaran başta olmak üzere protokol üyeleri Kilis Devlet Hastanesine gelerek korona virüs aşısı oldu. Vali Recep Soytürk, Kendisinin de aşı yaptırdığını ifade ederek, "Şu ana kadar hem sağlık teşkilatı hem 65 yaş üstü randevu alan bütün arkadaşlarımızın aşıları yapıldı. Şu ana kadar hiçbir olumsuzluk da olmadı. Bugün ben de sıram geldiği için aşıyı yaptırdım. Hem Kilis'teki hemşerimize hem de Türkiye'deki vatandaşlarımıza aşı yapmalarını öneriyoruz. Bağışıklık yeteri kadar aşı olabilirse korona virüsün yayılma hızını düşüreceğimizi düşünüyoruz. tüm vatandaşlarımıza maske takmalarını, mesafeye ve temizliğe dikkat etmelerini öneriyorum" dedi.





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