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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis’te korana virüs vakalarının yükselişi sürüyor

Kilis’te korana virüs vakalarının yükselişi sürüyor

Kilis çarşılarından görüntüler

Hastane Akalan Sayılar 

-Genel ve detaylar
-Çarşıdaki insan yoğunluğu
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Son bir aydır korona virüs vakalarının yükselişinin sürdüğü Kilis'te bugüne kadar 242 kişinin hayatını kaybettiği kentte hastanede yoğun bakımda 29 kişi, entübe olanları sayısının 3 olduğu öğrenildi. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle 13 bin 760 kişi korona virüse yakalanırken, 242 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 29 kişi, 3 kişinin entübe olduğu, hastanede yoğun bakım dahil yatan kişi sayısının da 168 kişi olduğu öğrenildi. Sadece bir günde 136 kişinin testi pozitif çıktı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor. (MAD-LO-Y)
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