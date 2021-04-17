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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kilis'te kısıtlama sessizliği

Kilis'te kısıtlama sessizliği

Boş caddeler

Gıda Sektörü 

-Genel ve detaylar
-Cadde ve sokaklardan görüntüler
-Polis uygulamasından görüntüler
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportaj
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Korona virüs ile mücadele kapsamında Kilis’te 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de vatandaşlar kurallara uyuyor. Ramazan ayının etkisiyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentti, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde uygulama yapıyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uyguladı. Kısıtlamadan muaf olan tatlıcılar başta olmak üzere gıda sektöründeki esnaf da iş yerlerini açarak paket servisi hizmetini sürdürmeye devam ediyor. (MAD-SD-
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