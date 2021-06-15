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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kilis'te 40 yaş üzeri vatandaşlar ile SGK’lılar aşılanıyor

Kilis'te 40 yaş üzeri vatandaşlar ile SGK’lılar aşılanıyor

Kuyrukta bekleyenler

-Genel ve detaylar
-Aşı hazırlıkları
-Bekleyenler
-Aşı olanlar
-Yapılan röportajlar
-Kilis Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirciler Odası Başkanı Mehmet Nur Korkmaz’ın açıklaması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te aşı olmak isteyen 40 yaş üzeri vatandaşlar ile SGK’lı çalışanlar yoğunluk oluşturdu.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis Küçük Sanayi Sitesinde 40 yaş üzeri ile SGK’lı çalışanlara randevusuz korona aşısı yapılmaya başlandı. Sanayi Sitesi esnafı ile demirciler odası üyeleri ve vatandaşlar randevusuz aşı için kuyruk oluşturdu.Kilis Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirciler Odası Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Sağlık Müdürlüğünün aldığı kararla Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde randevusuz aşı yapılmaya başlandığını ifade ederek, “İş yerlerinden ayrılamayan esnafımız ile SGK’lı olan üyelerimiz aşılama kampanyası çerçevesinde gelerek randevusuz aşılarını oluyorlar. Baya rağbet var, güzel de oldu, Sağlık Bakanlığımıza ve il sağlık müdürlüğüne teşekkür ediyorum. 17.00’ye kadar aşı vurulmasına devam edilecek. Randevu almalarına gerek yok. Gün içerisinde gelip aşılarını olabilirler” dedi.
Vatandaşlar da kendilerine randevusuz aşı yapılması iznini veren yetkililere teşekkür etti.
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