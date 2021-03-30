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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok

Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok

Kent merkezinden görüntüler

Gori 

-Maske takmayanlar
-Genel ve detaylar
-Banklarda maskesiz oturanlar
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Suriye sınırında bulunan Kilis’te, kırmızı kategoride olmasına rağmen vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uymadığı gözleniyor. Kilis’te son 1 ayda mutasyonlu virüs nedeniyle korona vakalarının tavan yaptığı kentte, yetkililerin tüm uyarı ve denetimlerine rağmen, vatandaşlar korona virüs tedbirlerine büyük bölümünün uymuyor. Güneşli havalarda iş yerinin önünde oturan çok sayıda esnaf, maske takmadıkları gözlenirken, parklarda da toplu halde maskesiz bir şekilde sohbet ettikleri gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ana caddelerde uygulama yaparak tedbirleri denetlerken kentin ara sokaklarında ise vatandaşların kurallara uymaması dikkat çekti.
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