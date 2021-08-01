Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Sağlık
“Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
“Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim”

“Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim”

detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

Hastane Sosyal Paylaşım Sitesi Aşı Sosyal Paylaşım 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 sebebiyle tedavi gören Nurettin Karabük’ün yoğun bakamdaki sözlerini paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastamızın bir çift sözü var. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi” dedi.
Yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük, paylaşılan video da şu ifadelere yer veriyor: “Covid aşısı olmadım uyarılara rağmen. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam kendi sağlıkları için bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydmı şu an bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı evimde oturacaktım. Çocuklarımda oldu, eşimde oldu. O yüzden bütün vatandaşlara ricam, covid aşısını olsunlar.” (ME
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı