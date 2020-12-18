Kendisini hayata bağlayan doktorlarla aynı hastanede çalışmaya başladı

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( İZMİR ) İZMİR



- Sağ el bileğinde kötü huylu kemik tümörü olduğu tespit edilip, yapılan operasyonla tümör temizlendikten sonra bileğinde 9 santimetrelik boşluk oluşan İzmirli Ali Rıza Turhal, dünyada ilk kez yerli imkanlarla yapılan el bileği protezi ile el bileğini rahatça hareket ettirebilirken, kendisini hayata bağlayan iki doktorla aynı hastanede çalışmaya başladı.

Futbolcu Ali Rıza Turhal (24), el bileğindeki şişlik nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde el bileğinde kötü huylu kemik tümörü olduğu tespit edilen Turhal, Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük tarafından ameliyata alındı. Operasyonla ‘radus’ denilen kemikten tümörü temizlenen Turhal’ın bileğinde 9 santimetrelik boşluk oluştu. Bu boşluğu dolduracak el bileği protezi ise dünyada ilk kez Doç. Dr. Keçeci ve Doç. Dr. Küçük tarafından yerli imkanlarla geliştirilerek, Turhal’a takıldı. İki yıl önce gerçekleştirilen operasyon sonrasında el bileğini rahatça hareket ettirebilen Turhal, şimdi ise doktorlarıyla aynı hastanede çalışmaya başladı.

Kemik tümörlerinin genellikle genç yaşlarda görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Burçin Keçeci, “Hastamız bize el bileğindeki şişlikle başvurdu. Yapılan tetkiklerde tümörü tespit ederek, hastaya ameliyat öncesi kemoterapi uyguladık. Tümörü bıçak vurmadan temizledik. Tümörle ilgili bir sorun yaşamadık ancak kemikte oluşan boşluğa yer doldurucu koyulamadığı için Ali Rıza, elini kullanamıyordu. Bunun üzerine el bileği protezi tasarladık. Ameliyat çok başarılı geçti. İki yılı geride bıraktık. Ali Rıza, el bileğini ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar iyi kullanıyor. Biz Doç. Dr. Küçük ile Medicana International İzmir Hastanesinde görev yapmaya başladık. Ali Rıza´nın da bir iş başvurusu olmuştu. Şimdi ameliyat ettiğimiz hastayla birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Yerli firmayla gerçekleştirdik” Yerleştirilen protezin özel malzemelerden ve titanyumdan oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Burçin Keçeci, “Bu protezi Ali Rıza için tasarladık ama benzer hastalarda uygulanabilmesi için modüler sisteme çevirdik. Bunu yerli bir firmayla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Yerleştirilen protezin birkaç parçadan oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Levent Küçük ise “Protezi yerleştirdik ama bunların hepsinin dizayn süreci, kemiklerin uyum gösterip göstermemesi ciddi bir ar-ge çalışmasının ürünüdür. Her şey hazır olduktan sonra biz hasta üzerinde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Aylar süren bir hazırlık süreci vardı. Protezi, el bileğinin hareketli kullanımı için tercih ediyoruz. Operasyonun ardından hareket kazandırma, kuvvetlendirme gibi fizik tedavi aşamalarını tek tek uyguladık. Bu protez kırık hastalarında da tümör hastalarında da kullanılabilecek bir protez olması bakımından ilk protez” dedi.

“Elim kesikmiş gibi hissediyordum” Daha önce futbolcu olduğunu söyleyen Ali Rıza Turhal da “2016 yazında el bileğimden bir sakatlık yaşadım. Futbol yaşantıma bağlayarak üstüne gitmedim ama daha sonra hastaneye başvurduğumda kötü huylu bir tümör olduğunu anladık. Öncelikle kemoterapi gördüm daha sonra tümör ameliyatla temizlendi. Orada oluşan boşluk `kemik çimentosu´ ile dolduruldu ancak elimi hareket ettiremiyordum. Bu durum benim hayat standartlarımı çok etkiliyordu. Elim kesikmiş gibi hissediyordum” diye konuştu.

“Yeni elime kavuşmuş oldum” Turhal, “Yaşadığım zorlu sürecin ardından dünyada ilk olan protez, bileğime yerleştirildi. Yeni elime kavuşmuş oldum. Ameliyat sonrasında fizik tedavim devam etti. Sürekli hocalarımın gözü önündeydim. Şu anda yeni protezimle el bileğimin çok fazla bir kısıtlaması yok. Yüzde 60-70 oranında elimi kullanabiliyorum. Hastanede işe başladım, benden istenen her şeyi yapabiliyorum. Doktorlarımla bir aradayım ve onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Onlara yardımcı olarak bir nebze olsun borcumu ödemeye çalışıyorum. Dilerim bu protez benden sonraki hastalara da uygulanır” dedi.





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