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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kekik, kaynatıldığında evi dezenfekte ediyor

Kekik, kaynatıldığında evi dezenfekte ediyor

Bitkilerden görüntü

Şifalı Bitkiler Şifalı Bitki Allah Emekli İmam Irak 

-Kekikten görüntü
-Remzi Yağmurcu Röportaj
-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 32 yıldır şifalı bitkilerle uğraşan Remzi Yağmurcu, kekiğin kaynatılarak veya tütsüsünün yapılarak evin dezenfekte edilebileceğini söyledi.

Artuklu ilçesinde yaşayan emekli imam Remzi Yağmurcu, yaklaşık 32 yıldır şifalı bitkilerle ilgili çalışma yürütüyor. Remzi Yağmurcu, bin 400 yıl önce hadislerde ve Tıbb-i Nebevi’de evin kekik kaynatılarak ve kekik tütsüsü yapılarak dezenfekte edilebileceğinin bildirildiğini kaydetti.
Kekiğin keskin kokusu ve tadı nedeniyle mikrop ve virüsleri dezenfekte ettiğini aktaran Yağmurcu, "Hz. Muhammet (sav) bin 400 sene önce Tıbb-i Nebevi’de şifalı bitkilerle ilgili olarak kendisinin bizlere haber verdiği hadislerde, 'Evlerinizi zater ve mır ile dezenfekte ediniz' diyor. Tabi ki bunlarla dezenfekte ettiğimiz zaman virüsün orada kalması mümkün değil. Zater, yöresel olarak esas Türkçe ismi kekiktir. Kekiğin keskin tat ve kokusu çok etkilidir. Kendisine has bir özelliği var. O has özelliği de çok keskin bir kokusudur. Doğal olarak dağda yetişen bir türdür. Şimdi kekik buradaki dezenfekte etmekten maksat, Resulallah (sav) diyor ki evinizi zater ve mır ile buharlayın. Buradaki buhardan maksat tütsü olarak da kullanılır. Ayrıca kaynamış suyun içinde bırakılıp normal su kaynadığı zaman çıkan buharla o dezenfekte olmuş oluyor. Dezenfektandan maksat evdeki mevcut olan virüsleri evden çıkartmış oluyor. Bu yöntemle evdeki virüstün eseri kalmaz" dedi.

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