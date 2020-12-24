Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan daha fazla C vitamini barındırıyor

Kebabın vazgeçilmezi kırmızı biber, portakaldan daha fazla C vitamini barındırıyor

Pişen kebap görüntüsü

Savaşçı Prostat Kanseri Kırmızı Biber Yeşil Biber Karbonhidrat 

-Salatalardan görüntüler
-Biber görüntüsü
-Hüsne Okatan röportaj
-Bilal Serttaş röportaj
-detay görüntüler

( ADANA -ÖZEL)- Diyetisyen Hüsne Okatan, kırmızı biberin portakaldan fazla C vitamini barındırdığını söyledi- "Adana olarak çok şanslıyız kebabın yanında yediğimiz kırmızı biberde 3 katı C vitamini var" ADANA

- Adana’da kebabın yanında tüketilen kırmızı biberin, portakaldan daha fazla C vitamini barındırdığı bildirildi.
Diyetisyen Hüsne Okatan, “Adana olarak çok şanslıyız. Kebabın yanında yediğimiz kırmızı biberde 3 katı C vitamini olduğu için günlük ihtiyacımızın 3 katını almış oluruz” dedi.
Kentin en çok tüketilen yemekleri arasında bulunan Adana Kebabı, yanında servis edilen salatalar ile birlikte vücuda sağlık açısından ciddi katkılar sağlıyor. Barındırdığı protein ve vitaminler bakımından kış günlerinde de tüketimi artan kebabın yanında tüketilen kırmızı biberin C vitamini oranı bakımından içerisinde portakaldan daha fazla vitamin barındırdığı belirtildi. Diyetisyen Hüsne Okatan, yaptığı açıklamada, “Normal şartlarda turunçgillerde çok fazla C vitamini olduğunu biliyoruz. Fakat kırmızı biber, narenciyenin 3 katı C vitamini bulundurur. Bir bardak doğranmış kırmızı biberde 190 miligram C vitamini, 1 bardak doğranmış yeşil biberde 120 miligram C vitamini vardır. 1 büyük boy portakal ise 90 miligram C vitamini içerir. Bizim günlük almamız gereken C vitamini miktarı 85-90 miligramdır. Normalde 1 büyük boy portakal yediğimizde bunu karşılaşırız. Ancak bunun aksine kebabın yanında yediğimiz kırmızı biberde 3 katı C vitamini olduğu için günlük ihtiyacımızın 3 katını almış oluruz” diye konuştu.
"Kanser savaşçısıdır, bağışlılığı güçlendirir" Kırmızı biberin sağlık açısından faydalarını da anlatan Okatan, “Çok büyük faydaları vardır. Kanser savaşçısıdır, bağışlılığı güçlendirir. Birçok yapılan çalışmalarda prostat kanserinin büyümesini engellediği saptanmıştır. Korona virüsten korunmak için yapılan çalışmalarda da günlük C vitaminini almamız gereken dozda almamız gerektiğini söylüyor. Bunun için de besinlerle beraber günlük C vitaminimizi alıyoruz. Tek başına değil ama yanında karbonhidratımızı, yağımızı ve lifimizi kombine şekilde alıyoruz” ifadelerini kullandı. Adana kebabının yanında sunulan biberlerin günlük C vitaminini rahat karşıladığını söyleyen Hüsne Okatan, “Adana olarak çok şanslıyız. Kebabın yanında gelen salataların vitamin değerleri oldukça yüksek. Bir kebap öğünün de günlük almamız gereken vitaminin kat ve kat fazlasını alıyoruz” şeklinde konuştu.
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Bilal Serttaş ise Adana’da kırmızı biberin çok tüketildiğini söyleyerek, “Tüm kebapçılar, kebabın yanında salata, limon ve biber verir. Biz biberdeki C vitamini oranının narenciyeye oranla daha yüksek olduğunu yeni öğrendik. Adana’da kırmızı biber tüketimi çok iyi. Adanalılar acıyı seviyor. Çok tüketiyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Underworld (2003)Underworld (2003)
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement