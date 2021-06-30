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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı

Kayseri'de aşı vurulan vatandaşlardan görüntüler

Lyon Aşı Aşılama 

-Niğde'de aşı vurulan vatandaşlardan görüntüler
-Nevşehir'de aşı vurulan vatandaşlardan görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- İç Anadolu'da aşı seferberliği devam ediyor KAYSERİ

- Korona virüsle mücadele kapsamında 'aşı için kolları sıvıyoruz' sloganı ile devam eden aşı seferberliğinde. Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de farklı noktalarda kurulan aşılama merkezlerinde, vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor. 4 ilde şuana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılanırken, çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Kayseri'de şuana kadar 569 bin 34 kişi 1. doz, 254 bin 397 kişi 2. doz olmak üzere 823 bin 431, Niğde'de 130 bin 71 kişi 1. doz, 60 bin 482 kişi 2. doz olmak üzere 190 bin 553, Nevşehir'de 128 bin 207 kişi 1. doz, 60 bin 201 kişi 2. doz olmak üzere 188 bin 408 ve Kırşehir'de 112 bin 522 kişi 1. doz, 55 bin 324 kişi 2. doz olmak üzere 167 bin 846 kişi aşılandı. (AG-
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