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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Kovid-19, çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nu tetikliyor

KAYSERİ - Kovid-19, çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nu tetikliyor

- Hastaneden görüntüler - Doktor Binnaz Çelik ile röportaj - Hastaneden görüntülerKovid - 19, çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nu tetikliyorKAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) yakalanmış veya virüsü atlatmış çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu'nun görülebildiği bildirildi.
Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Binnaz Çelik, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid - 19'a yakalanan veya atlatan çocukların, ateş, döküntü, kırgınlık, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan Multisistem İnflamatuar Sendromu'na yakalanabildiğini söyledi.

Kovid - 19'un çocuklara bir şey yapmadığı yönünde yanlış bir algı olduğunu belirten Çelik, virüsün çocuklara da olumsuz etkilerinin bulunduğuna dikkati çekti.Çelik, çocukların da dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"İlk geçirdiği dönemde veya 4 - 6 hafta sonrasında Multisistem İnflamatuar Sendromu ile çocuklar bize yatıyor. Tüm sistemleri etkileyen ateşle gelen ve gastroenterit sistem, kardiyovasküler sistem ve ciltte döküntü gibi bulgularla hastalık karşımıza çıkıyor. Çok ciddi şekilde çocuklar etkilenebiliyor. Eğer tanı koymazsak ve uygun zamanda tedaviye başlamazsak ölümle sonuçlanabiliyor maalesef. Geçen hafta meslektaşımızın Kovid - 19'u geçireli 3 hafta olan 9 yaşında bir çocuğu döküntü, ateş ve ishal bulgularıyla bize geldi. Biz bu sendrom olabileceğini düşünerek tetkik ettik ve enfeksiyon bulguları çok yüksek çıktı. Damardan tedavi uyguladık, 24. saatte bulguların çok hızlı şekilde gerilediğini gördük."Kovid - 19 geçiren veya atlatan çocukların ailelerine ateşin uzaması, döküntü, kırgınlık, halsizlik ve iştahsızlık gibi durumlarda doktora başvurmalarını öneren Çelik, Kovid - 19 ilişkili Multisistem İnflamatuar Sendromu'nun literatüre girdiğini de sözlerine ekledi.

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