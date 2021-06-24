KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, yerli aşı 'TURKOVAC' hakkında açıklamalarda bulundu (2)
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, yerli aşı "TURKOVAC" hakkında açıklamalarda bulundu (2) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklamasıKAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli inaktif Kovid - 19 aşısı "TURKOVAC" hakkında açıklamalarda bulundu. (2)
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