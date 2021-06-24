KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, yerli aşı 'TURKOVAC' hakkında açıklamalarda bulundu (1)
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, yerli aşı "TURKOVAC" hakkında açıklamalarda bulundu (1) - İYİ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen aşı çalışması (Arşiv) - Prof Dr Mustafa Çalış'ın konuşmasıKAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli inaktif Kovid - 19 aşısı "TURKOVAC" hakkında açıklamalarda bulundu. (1)
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