Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de koronavirüs aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı

Kayseri'de koronavirüs aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı

Polis ekiplerinden detay

Strateji Koronavirüs Hastane Polis Ekipleri Özel Hastaneler 

-Aşı araçlarının gelmesi ve detay
-Aşıların görevliler tarafından araçlara taşınması
-Polis ekiplerinden detay
-Aşı konulan araçların polis eşliğinde yola çıkması

( KAYSERİ ) --Kayseri'ye gelen 15 bin aşı hastanelere dağıtılıyor KAYSERİ

- Çin'den Türkiye'ye gelen ve illere dağıtılan koronavirüs aşılarından yaklaşık 15 bin adedi bu gün itibariyle Kayseri'deki özel hastanelere dağıtılmaya başlandı. Kayseri'ye dün gelen 15 bin koronavirüs aşısının başında polis ekipleri nöbet tuttu. Bu gün öğle saatlerinde aşılar, belirlenen özel hastanelere yine polis ekipleri eşliğinde götürülerek teslim edildi. Koronavirüs aşılarının Kayseri'ye gelmesi ile birlikte İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Aşı Uygulama Merkezi'nin oluşturulduğunu duyurdu. Benli, aşı çalışmalarının Bilim Kurulu'nun hazırladığı stratejilere göre yapılacağını ifade etti.
(AÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı