Kayseri'de koronavirüs aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı

-Aşı araçlarının gelmesi ve detay

-Aşıların görevliler tarafından araçlara taşınması

-Polis ekiplerinden detay

-Aşı konulan araçların polis eşliğinde yola çıkması



( KAYSERİ ) --Kayseri'ye gelen 15 bin aşı hastanelere dağıtılıyor KAYSERİ



- Çin'den Türkiye'ye gelen ve illere dağıtılan koronavirüs aşılarından yaklaşık 15 bin adedi bu gün itibariyle Kayseri'deki özel hastanelere dağıtılmaya başlandı. Kayseri'ye dün gelen 15 bin koronavirüs aşısının başında polis ekipleri nöbet tuttu. Bu gün öğle saatlerinde aşılar, belirlenen özel hastanelere yine polis ekipleri eşliğinde götürülerek teslim edildi. Koronavirüs aşılarının Kayseri'ye gelmesi ile birlikte İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Aşı Uygulama Merkezi'nin oluşturulduğunu duyurdu. Benli, aşı çalışmalarının Bilim Kurulu'nun hazırladığı stratejilere göre yapılacağını ifade etti.

(AÖ-



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