KAYRAVAN - Tunuslu doktor ailenin gönüllülerle kurduğu sahra hastanesi salgınla mücadeleye destek oluyor (2)
: - Salgınla mücadele için kurulan sahra hastanesinden detaylar - Ailenin babası Dr. Ali Miftah ile röportaj - Hastaneden detaylar - Kayrevan'da bir hastanede çalışan Meryem Miftah ile röportaj ile röportaj - Hastaneden detaylarKAYREVAN (AA) - NACİH ZAĞDUDİ - Tunuslu Miftah çifti, kendileri gibi doktor olan kızları ve gönüllülerin katkısıyla kurdukları sahra hastanesiyle ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı sağlık seferberliğine büyük katkı sağlıyor.Kovid - 19 salgını Tunus'ta son dönemde yeniden yükselişte. Dün salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 116 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 14 bin 959'a, vaka sayısı ise 5 bin 921 artışla 420 bin 103'e çıktı.İslam tarihinde büyük öneme sahip Kayrevan kenti, her 100 bin kişide 400'den fazla vaka ile Tunus'ta salgının merkezi haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü de Kayrevan'daki durumun endişe verici olduğunu belirtti. Kayrevan'da salgınla mücadeleye en büyük desteği verenler arasında Miftah ailesi bulunuyor.Topladıkları bağışlar ve gönüllülerin yardımıyla bir spor salonunu 80 yataklı sahra hastanesine dönüştüren cerrah Ali Miftah, eşi Dr. Emel Sava ve kızları Dr. Meryem Miftah, burada Kovid - 19 hastalarının tedavisi için çalışıyor.Ailenin son doktor üyesi Meryem Miftah'ın öncülük ettiği sivil toplum kuruluşu aracılığıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağışlar, gönüllüler, kentteki sağlık otoriteleri, Kızılay, hatta izcilerin de katılımıyla hayata geçirilen sahra hastanesi bugün Kayrevan'daki en büyük Kovid - 19 servisi kabul ediliyor.
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