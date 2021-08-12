Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Sağlık
Kars’ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars’ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi

Kars’ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi

Aşı çadırı önünden genel ve detaylar

Sosyal Medya Yarış Aşı Aşılama Gori 

-Aşı yaptıran vatandaşlardan detaylar
-Vatandaşların konuşması
-Aşı çadırından genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta vatandaşlar aşı vurdurmak için adeta bir biriyle yarıştı. Sağlık Müdürlüğü’nce kurulan aşı çadırı önüne gelen vatandaşlar Covid-19 aşılarını yaptırdı. Kars Valisi Türker Öksüz’ün sosyal medya üzerinden vatandaşları aşıya davet etmesi, kentte yoğun ilgi gördü. Merkez Bakırcılar Caddesi üzerinde kurulan aşı çadırına gelen vatandaşlar aşılarını yaptırarak salgınla mücadeleye katkı da bulundular. Aşı vurulmada fayda olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Aşı güzel, aşı olmakta fayda var. Herkes bence aşı olmalı, randevu almadan geldim aşı oldum” dediler. Türkiye ortalamasına göre Kars’ta yüzde 60 oranında aşı yapılırken turuncu kategorisinde seyreden aşılama çalışmalarında hedef mavi kategoriye geçmek. Kentte kurulan aşı çadırları ve aşı merkezlerinde vatandaşlar randevu almadan gelerek aşılarını yaptırabiliyor. Sabah erken saatlerde aşı çadırları önlerine gelen vatandaşlar aşlarını yaptırdıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı