Karlı yolları aşıp, Paşa dedenin aşısını yaptılar

-- Karlı tepeler detaylar

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-- Sağlıkçıların eve gelmesi detay

-- Paşa amcanın aşısı detay

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( BİNGÖL -ÖZEL)-Bingöl’de Covid-19 ile mücadelede aşı çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları, karlı tepeleri aşarak 90 yaşındaki Paşa dedenin aşısını yaptı BİNGÖL



- Bingöl’de korana virüs (Covid-19) ile mücadelede aşı çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları, karlı tepeleri aşarak 90 yaşındaki Paşa dedenin aşısını yaptı. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 ile mücadele kapsamında 14 Ocak’tan itibaren başlayan aşı çalışmaları kış şartlarına rağmen aralıksız sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler köy köy, mezra mezra gezerek hem kış şartları nedeniyle ulaşılamayanlara ilk, hem de ikinci faz aşılama çalışmasını gerçekleştiriyor. Yağışın ardından yer yer 50 santimetreye ulaşan kara rağmen çalışan ekipler, il merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy köyüne gitti. Burada yaşayan 90 yaşındaki Paşa Budancamanak’ın aşısını yapan sağlık kahramanları, bir süre gözetim altında tuttu ve sohbet ederek onunla zaman geçirdi. Sağlık ekiplerine ve yetkililere teşekkür eden Paşa Budancamanak, “Bugün benim için gelmişler aşı oldum, Allah razı olsun. Allah devletten razı olsun” dedi.

Kış ayların zorluğuna rağmen hizmeti ulaştırdıklarını dile getiren İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Aile Sağlık Merkezi’nde görevli Hekim Abdullah Karaca, “Bingöl’ün Ortaköy köyüne geldik. Bu zorlu kış koşullarında yolları aşıp geldik. Yaşlı ve yatağa bağımlı hastalarımız için buradayız. Sağlık ekipleri olarak biz elimizden geleni yapıyoruz, her türlü koşulda bütün vatandaşlarımıza bu hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle evde bakım ihtiyacı olan ve yaşlı olan hastalarımıza bu çalışmayı özenle yürütüyoruz. Bizler bu zorlu koşullarda bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımızdan istediğimiz tedbirlere riayet etmesidir. Maske, mesafe kuralına en iyi şekilde dikkat etmeleridir” şeklinde konuştu.

“Devletimize Allah zeval vermesin” Paşa dedenin yeğeni Celal Bulmuş ise “Allah devletimizden razı olsun. Bu kış kar demeden gelip aşıladılar. Çok teşekkür ederiz, devletimize Allah zeval vermesin” diye konuştu.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde şimdiye kadar toplamda 13 bin 626 doz aşının yapıldığı öğrenildi.



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