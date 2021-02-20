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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karlı yolları aşarak aşı yapıyorlar

Karlı yolları aşarak aşı yapıyorlar

köy tabelarından görüntü

Sağlık Çalışanları Memur Kış Mevsimi Sağlık Ekipleri 

-sağlık çalışanlarından görüntü
-sağlık çalışanlarının aşı yapması
-aşı çalışmalarından genel ve detay görüntüler
-Selahattin

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum'da sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşların korona virüs (Covid-19) aşısını evlerinde yapıyor. Türkiye, korona virüsü salgınında hem sağlık hizmetleri hem de aşılama aşı çalışmasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Türkiye, en fazla aşılama yapan ülkelerin arasına yer alıyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Ayşenur Kılıç, sağlık memuru Rıza Şirin ve aşı ekibi, kış mevsiminin olumsuz şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşların korona virüs aşısını evlerinde yapıyor. Kent genelinde korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması hız kesmeden devam ediyor. 14 Ocak’tan itibaren başlayan aşı çalışmaları 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanıyor. Korona virüsle mücadele de en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir özveriyle görevlerini yürütüyor. İl genelinde şuana kadar 55 bine yakın aşı çalışması yapıldı. Lalaoğlu köyü muhtarı Selahattin Günindi, köylerinde 65 yaş ve üstü vatandaşların aşı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Devletimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

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