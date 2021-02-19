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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Karla kaplanan köy yollarında hastaları AFAD ekipleri kurtardı

Karla kaplanan köy yollarında hastaları AFAD ekipleri kurtardı

Hastaların kurtarılması

İlk Müdahale Paletli Araç Karın Ağrısı Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Hastaların paletli araç ile taşınması
-Hastaların ambulansa taşınması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan hastalara Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmaya devam ediyor. Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Esenyurt köyünde KOAH hastası Emrullah Kancaoğlu, Şeyhömer köyünde ise karın ağrısı şikayeti olan 96 yaşındaki Zehra Çalık, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) yardım istendi. Paletli kar aracıyla hastalara ulaşan AFAD ekiplerine UMKE ekipleri de destek verdi. Ekipler, Emrullah Kancaoğlu ve Zehra Çalık’ı evlerinden alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Kancaoğlu ve Çalık, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yine İnebolu ilçesine bağlı Bayıralan köyünde görme kaybı ve baygınlık geçiren 80 yaşındaki Müyesser Salcıoğlu’nun ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerinden destek istedi. Paletli kar aracıyla köye ulaşan ekipler, Müyesser Salcıoğlu’nu evinden alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. İnebolu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Müyesser Salcıoğlu, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (Vİ-
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