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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı...“Korona morona yok”

Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıktı...“Korona morona yok”

sağlık ekibinden detay

Karantina Sağlık Ekibi Para Cezası Akalan Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri ile konuşmalarından detay
-ceza işleminden detay
-ambulans ile götürülmesinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, korona virüs vakası ile temaslı olması sebebiyle evinde karantinaya alınan Hakkı A., sokakta süt satarken yakalandı. İzolasyon kurallarını ihlal eden Hakkı A’ya 3500 lira ceza kesilirken karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü. Karabük Valiliği’ne bağlı Pandemi Denetim Ekibi, korona virüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A’nın bu kuralı 2. gününde ihlal ettiğini tespit etti. Cep telefonuyla ulaşılan Hakkı A., kentte korona virüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken bulundu. Gelen sağlık ekiplerine korona virüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., “Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var’’ dedi.
Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A’ya 3500 TL para cezası kesilirken, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.
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