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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi

- Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi

Belediye tabelasından görüntü

Polis Karantina Bild Akalan 

-Belediye girişinde bekleyen karantinadaki vatandaştan görüntü
-Şahıstan görüntü
-Polisler ve şahıstan görüntü
-Ambulansın gelişi
-Vatandaşın ambulansa alınması
-Detaylar
-Ambulansın gidişi

( KARABÜK ) - (Özel) Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi- Karantinasının bitimine saatler kala evinden çıktı belediyede yakalandı- 1 saatte biri Iraklı 2 kişi karantina ihlalinden belediyeye girerken yakalandı KARABÜK

- Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatle kala belediyeye su borcu ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak karantina yurduna sevk edildi. 1 saat içinde karantina ihlali yapan biri Iraklı 2 kişinin beklediği alanlar ve belediye girişi Fen İşleri ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karabük’te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet K. isimli şahıs, normal şartlarda gece yarısı dolacak olan karantinasını ihlal ederek su borcunu ödemek için Karabük Belediyesine geldi. HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet K.’nın karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.
Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs daha sonra 112 ekipleri tarafından alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek karantinaya alındı. (YE-
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