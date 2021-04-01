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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı

Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı

Ambulanstan detay

Fabrika Hastane Karantina Akalan Harekete Geç 

-fabrikaya gelen polis ve ambulanstan detay
-kadının ambulansa bindirilmesi
-ambulansın ayrılışı

( KARABÜK )- Covid-19 testi yaptırıp fabrikada işbaşı yapan kadın ekipleri harekete geçirdi KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs testi yaptırdıktan sonra çalıştığı fabrikada iş başı yapan kadın ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Nevin Ö. isimli kadın, pozitif vaka ile temaslı olduğu için hastaneye başvurarak korona virüs testi yaptırdı. Hastaneden ayrıldıktan sonra karantinada kalması gereken Nevin Ö., daha sonra ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde çalıştığı fabrikaya giderek iş başı yaptı. Durumdan şüphelenen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın evine götürülerek karantina altına alınırken, karantina ihlalinden hakkında idari işlem yapıldı.
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