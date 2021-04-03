Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz’de 'farklı bir mutasyonun varlığı' araştırılıyor

Karadeniz’de 'farklı bir mutasyonun varlığı' araştırılıyor

Samsun havadan DRONE görüntüsü

Biyoloji 

-Kovid-19 tanı merkezi dışından görüntü
-Prof. Dr. Asuman Birinci'nin konuşması
-Arşiv görüntüler

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığının düşünüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart verilerinde 100 binde 508,97 olan vaka sayısı, 20-26 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84’e yükselmişti. Karadeniz’de özellikle 5 ilde vaka artış hızı sürekli olarak artarken, bu durum Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde araştırma konusu oldu. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Prof. Dr. Asuman Birinci, “ Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı düşünülüyor. Çalışma devam ettiği için sonuçlar çıkmadığından dolayı açıklayamıyoruz. İlerleyen günlerde çalışma sonucu belli olunca açıklanacak. Çalışma bitince veriler açıklanır” dedi.
Virüsün yaygın olduğu Karadeniz illerinde Samsun’da 197 binden fazla birinci doz, 145 binen fazla ikinci doz aşı uygulandı. Trabzon’da 128 binden kişiye birinci doz, 97 binden fazla da ikinci doz aşı uygulandı. Giresun’da 85 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Ordu’da 120 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Sinop’ta 43 binden fazla birinci doz, 30 binden fazla da ikinci doz aşı yapıldı. (ED-SLH-BA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement