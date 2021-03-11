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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı

Karabük’te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı

Yenice ilçesinden drone görüntüsü

Koronavirüs Hastane Akalan Sayılar Gori 

-Eflani ilçesinden drone görüntüsü

( KARABÜK -DRONE)- Karabük’te 2 ilçe de daha vakalar sıfırlandı KARABÜK

- Orta riskli iller arasında sarı kategoride yer alan ve son 1 yılda 21 bin kişin koronavirüs’e yakalandığı Karabük’te 3 ilçede vakalar sıfırlanınca kent mavi boncuğa göz kırptı. İlk vakanın 17 Mart’ta görülmeye başlandığı Karabük’te son bir yıl içinde 21 bin kişi Korona virüse yakalandı. Bu güne kadar 400’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kentte hastanede pozitif vaka olarak 20 kişi, evlerinde ise 140 kişi olmak üzere toplam 160 kişinin tedavisi devam ediyor. Vaka sayılarının 100 bin kişide ilk açıklandığında yüzde 16.83 olarak açıklanan Karabük’te kısıtlamaların kısmen kaldırıldığı haftada ise yüzde 41,46’ya yükselmişti. Kentte denetimlerin her gün artarak sürdürülmesinin sonra 20 bin 20 bin 116 nüfuslu Yenice ilçesinde 1 Mart, 3 bin 905 nüfuslu Ovacık ilçesinde 30 Ocak, 8 bin 576 nüfuslu Eflani ilçesinde ise 4 Mart’tan buyana vaka gözükmedi. Vakanın en az olduğu 12 bin 586 nüfuslu Eskipazar ilçesinde bir kişi olurken, Safranbolu ve Karabük’te ise 20 kişi hastanede 140 ise evlerinde tedavi altında. Öte yandan Karabük’te son 1 yıl içinde 21 bin civarında vatandaş koronavirüse yakalandı. Kentte bugüne kadar ise ilk ve ikinci olmak üzere toplam 39 bin kişiye aşı yapıldı. (YE-
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