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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Karabük'te site içerisindeki 2 apartman karantinaya alındı

- Karabük'te site içerisindeki 2 apartman karantinaya alındı

Siteden detay

Karantina Özel Sektör Kışla 

-Karantinaya alınan apartmanlardan detay
-Ekiplerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Covid-19 pozitif vakalarının bulunduğu site içerisinde 2 apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Karabük Valiliği tarafından Safranbolu Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesindeki Sarışen Kooperatif Sitesi içerisinde bulunan A ve B Bloklarında birden fazla pozitif vakanın bulunduğu açıklandı. Birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edildiği ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle toplam 19 dairenin bulunduğu iki apartmanda 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla belirtilen iki blokta giriş çıkışların sınırlandırıldığının ifade edildiği açıklamada, " İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evde tedavileri devam eden Covid-19 hastaları ile temaslarının sağlık sebepleri dışında evlerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" denildi. Öte yandan karantina altındaki bahsi geçen apartmanda ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca izinli sayılacakları belirtildi. (RB-
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