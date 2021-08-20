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Karabük'te haftalık vaka sayısı 454'e yükseldi
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te haftalık vaka sayısı 454'e yükseldi

Karabük'te haftalık vaka sayısı 454'e yükseldi

Kalabalıktan detay

Sosyal Medya Kalaba Alabalık Kapalı Mekan Aşılama 

-vatandaşlardan detay
-maskesiz gezen vatandaşlardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Covid-19 birinci doz aşılamanın yüzde 71’e ulaşarak sarı kategorili iller arasında yer alan Karabük’te haftalık vaka sayısı yaklaşık 454'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük’te haftada 100 bin kişide vaka sayısı 186,77’ye yükseldi. 250 bin nüfusa sahip olan kentte haftalık vaka sayısı ortalama 454’e yükseldi. Vaka sayısındaki artışın ardından kentte denetimler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin en kalabalık bölgelerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimlerini sürdürüyor. AVM gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu kapalı mekanlara HES kodu sorgusunun ardından alınan vatandaşlardan bazılarının Kemal Güneş Caddesi'nde maske kurallarına uymadığı görüldü.
Birinci doz aşı olanların nüfusa oranının yüzde 71'e ulaştığı kentte, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek vatandaşlardan destek istedi.
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